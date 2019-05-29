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القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة "توك توك" بالجيزة

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:38 م
القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة "توك توك" بالجيزة توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى، مكون من 7 أشخاص، لاتهامهم بسرقة مركبات التوك توك، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تكوين 7 أشخاص، تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك من السائقين.

وباتخاذ الإجراءات القانونية، تم إعداد عدة أكمنة للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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