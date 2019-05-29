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الرجل الذى هاجم الرئيس البرازيلى مضطرب عقلى ولن يدخل السجن

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:05 م
الرجل الذى هاجم الرئيس البرازيلى مضطرب عقلى ولن يدخل السجن رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "ديسكونثيرتو" الإسبانية إن"أديلو بيسبو"  الرجل الذى هاجم الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو وطعنه خلال حملته الانتخابية مسببا له اصابات خطيرة فى المعدة ، لن يدخل السجن لأنه يعانى من اضطراب عقلى.

وخلص القاضى برونو سافينو إنه بناء على تقارير الطب النفسى ونقارير الخبراء فإن المتهم لا يمكن إدانته ولا يمكن تحميله المسئولية الجنائية بسبب اضطراب العقل.

وكان المتهم يحتجز فى سجن اتحادى فى كامبو جراندى وسيظل هناك حتى انتهاء العملية ضده، ويتم نقله الى مستشفى الامراض النفسية.

 

 


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البرازيل

رئيس البرازيل

مضطرب عقليا

جايير بولسونارو


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