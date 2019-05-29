الحكومة الموريتانية توقع اعلان الحريات بنواكشوط ..الجمعة المقبلة

كتبت - هناء أبو العز

أعلنت الصحف الموريتانية، قيام الحكومة بالتوقيع على وثيقة إعلان الحريات العربية، الجمعة المقبلة، وذلك إبان زيارة رئيس الاتحاد الدولي للعاصمة نواكشوط الهادف لتوقيع الإعلان.

يذكر أن إعلان الحريات العربية قد وقع في خمس دول عربية هي الأردن، والسودان وفلسطين وتونس والمغرب، والآن حانت لحظة توقيعه من الجانب الموريتاني ممثلا في ثلاثية الحكومة ورئيس الرابطة ورئيس الاتحاد الدولي.