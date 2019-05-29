الحكومة الموريتانية توقع اعلان الحريات بنواكشوط ..الجمعة المقبلة

أعلنت الصحف الموريتانية، قيام الحكومة بالتوقيع على وثيقة إعلان الحريات العربية، الجمعة المقبلة، وذلك إبان زيارة رئيس الاتحاد الدولي للعاصمة نواكشوط الهادف لتوقيع الإعلان.
يذكر أن إعلان الحريات العربية قد وقع في خمس دول عربية هي الأردن، والسودان وفلسطين وتونس والمغرب، والآن حانت لحظة توقيعه من الجانب الموريتاني ممثلا في ثلاثية الحكومة ورئيس الرابطة ورئيس الاتحاد الدولي.
ويعود الفضل في ذلك لرابطة الصحفيين الموريتانيين التي لعبت دور الوسيط بين الحكومة والاتحاد الدولي، ومن المتوقع أن يوقع الأطراف الثلاثة الإعلان ، وبهذا المناسبة تكون الرابطة قد أضافت إنجاز آخر من ضمن إنجازاتها العديدة للصحافة والبلد الموريتانيين .
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