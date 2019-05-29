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البابا تواضروس يستقبل فوج شبابى من كنائس نيوچيرسى بدير الآنبا بيشوى

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:14 ص
البابا تواضروس يستقبل فوج شبابى من كنائس نيوچيرسى بدير الآنبا بيشوى البابا تواضروس يستقبل فوج شبابى من كنائس نيوچيرسي بدير الآنبا بيشوى
سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون اليوم رحلة شبابية من كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بايون بولاية نيوچيرسي الأمريكية، حيث يقضون عدة أيام في زيارات كنسية وسياحية.
 
وألقى عليهم  قداسة البابا تواضروس الثانى محاضرة روحية وأجاب علي أسئلتهم.
 
ومن جانبهم أعرب الشباب عن سعادتهم باحتضان كنيستهم الأم لهم، واستمتاعهم بأجواء مصر الرائعة.
 
كان البابا تواضروس الثانى قد عاد مطلع الأسبوع الجارى من رحلته الرعوية بأوروبا حيث زار ألمانيا وسويسرا وإنجلترا.
 

 


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