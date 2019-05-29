البابا تواضروس يستقبل فوج شبابى من كنائس نيوچيرسى بدير الآنبا بيشوى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون اليوم رحلة شبابية من كنيسة الشهيد أبانوب والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بايون بولاية نيوچيرسي الأمريكية، حيث يقضون عدة أيام في زيارات كنسية وسياحية.

وألقى عليهم قداسة البابا تواضروس الثانى محاضرة روحية وأجاب علي أسئلتهم.

ومن جانبهم أعرب الشباب عن سعادتهم باحتضان كنيستهم الأم لهم، واستمتاعهم بأجواء مصر الرائعة.