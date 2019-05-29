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الأزهر الشريف يشيد بتضافر الجهود بين الدول فى مواجهة الإرهاب

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:46 م
الأزهر الشريف يشيد بتضافر الجهود بين الدول فى مواجهة الإرهاب مشيخة الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أشاد الأزهر الشريف بالجهود المبذولة فى محاربة ومواجهة الإرهاب، وتضافر الجهود بين الدول فى القبض على الإرهابيين وتسليمهم، مؤكدًا أنها خطوة مهمة فى الحرب على الإرهاب.

 

وأكد الأزهر أن الجيش المصرى والشرطة يقدمان أروع الأمثلة فى المحافظة على أمن واستقرار الوطن، كما أنهما يرسلان رسالة أنه لن يستطيع أحد أن يفلت من العقاب، خاصة إذا كان يتعلق بمن أراق دماء الأبرياء، سائلًا الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته، وأن يحفظ عالمنا من شرور الإرهاب وينعم علينا بالأمن والاستقرار.


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