"اغسلوا اللحوم قبل الطهى".. عضو بـ"البيطريين": طرق نقل المذبوحات تعرضها للأتربة والرصاص

كتبت آية دعبس

قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لا صحة لما يتم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، والخاصة بمطالبة المواطنين بعدم غسل اللحوم قبل طهيها، مشيرا إلى أن غسل اللحوم ضرورة، نظرا للتلوث الذى يحيط باللحم منذ بداية عمليات الذبح، وحتى التوصيل لمنافذ البيع.

وأوضح على، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: المجازر جميعها تعد مصدر لتلوث اللحوم، من خلال الأراضى المُهشمة والسباكة المتهالكة، والعمالة غير الكافية، بجانب إجراء عمليات الذبح وتقطيع اللحوم فى مكان واحد، ووجود فضلات الحيوانات فى نفس المنطقة، مشيرا إلى أن اللحوم يتم نقلها من المجازر للمحلات، من خلال السيارات نفسها التى كانت تنقل الحيوان قبل الذبح، أي من الممكن أن يتم وضع اللحم فوق روث الحيوان، مما يعد مصدرا إضافيا للتلوث.

وأضاف: اللحوم تتعرض خلال عمليات النقل للأتربة، وعوادم السيارات وبالرصاص، لذا نطالب بأن يتم الاهتمام بالبنية التحتية للمجازر، وأن يتم نقل اللحوم من خلال سيارات "مُزنكة" مغلقة، تنقل اللحوم من المجازر للمحلات للبيع، لحمايتها من التلوث والحشرات التى تُعد مصدرا لنقل العدوى للمواطنين، لافتا إلى أنه خلال طهى اللحوم، فإن أغلب البكتيريا تموت مع الغليان وارتفاع درجات الحرارة.