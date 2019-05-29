اعرف الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص العمل على المراكب النهرية

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن الشروط المطلوبة والأوراق والمستندات لاستخراج تراخيص العمل بالملاحية النهرية على المراكب النهرية بكافة أنوعها.



1ـ يتم استخراجها عن طريق الهيئة العامة للنقل النهرى.

2ـ فى حالة استخراج ترخيص العمل لأول مرة يشترط إلا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

3ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة الإعدادية وشهادة اجتياز التدريب على الدفاع المدنى والحريق.

4ـ تقديم شهادة طبية (باطنة ونظر).

5ـ تقديم صحيفة الحالة الجنائية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

6ـ اجتياز الدورات والاختبارات التى تحددها الهيئة طبقًا لكل مهنة عند التجديد.

7ـ يجب استيفاء شهادات التأمينات وسداد الرسوم المطلوبة.

8ـ بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة يتم استخراج الترخيص لمدة ثلاث سنوات.