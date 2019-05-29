استمرار حبس مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات لاتهامه بتلقى رشوة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، مسئول فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه فى عرض وتلقى رشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن جهاز الرقابة الإدارية تمكن من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تلقى الرشوة داخل أحد معارض الموبيليات فى المعادي، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 53 ألف جنيه من إجمالى 3 ملايين جنيه مبلغ الرشوة.

كما تبين أن هيئة الرقابة الإدارية تتابع المتهم الأول منذ ما يقرب من أربعة شهور، وتتبعه بالتسجيلات وإذن الضبط حتى تم ضبطه متلبسًا، حيث تبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من رجل أعمال يمتلك شركة لتوظيف العمالة فى الشركات – موظفين الخدمات التليفونية والانترنت- وأنه طلب من رئيس الإدارة المركزية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تيسير بعض أعمال الشركة وإلحاق العمالة مقابل مبلغ مالي، ويوم ضبطهما كان يتلقى المتهم جزء من مبلغ الرشوة، فتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تتبع المتهمين حتى تم الاتفاق تليفونيًا، على موعد لتسليم جزء من المبلغ فى إحدى معارض الموبيليا بعيدًا عن مكتب المتهم أو محل إقامته للتضليل، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما عقب تسلمه مبلغ الرشوة.

ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة الرشوة، والتربح واستغلال منصبه، والإضرار العمد بالمال العام، واستغلال سلطته ومهام وظيفته فى أمور تضر بجهة عمله، كما وجهت للمتهم الثاني، تهمة عرض الرشوة على موظف عام لسلك طريق يضر بجهة عمله.