سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 08:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استطلاع رأى: التغيرات المناخية و"داعش" والهجمات الرقمية تتصدر قائمة مخاوف العالم

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:01 ص
استطلاع رأى: التغيرات المناخية و"داعش" والهجمات الرقمية تتصدر قائمة مخاوف العالم تنظيم داعش - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

تصدرت التغيرات المناخية وتنظيم (داعش) الإرهابى والهجمات الإلكترونية، قائمة أشد المخاطر التى تهدد استقرار العالم، وذلك وفقا لما كشفه استطلاع للرأى أجرى مؤخرا ونشرت نتائجه مؤسسة "ذى هيل الإخبارية الأمريكية".

الاستطلاع الذى أجراه مركز (بايو للدراسات والبحوث) تم على عينات من مواطنى 26 دولة حول العالم بإجمالى 27 ألف مشارك، واعتبرت عينات 13 دولة منها أن التغيرات المناخية هى الخطر الأكبر المحدق بالعالم حاليا، فيما أعتبر من شملهم الاستطلاع فى 8 دول أن التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف الذى يمثله (داعش) "أخطر تهديد للعالم" فى الوقت الراهن.

فيما كانت الهجمات الرقمية المصدرة من البلدان الأخرى هى الخطر الأشد على العالم من وجهة نظر من شاركوا فى استطلاع الرأى فى كل من الولايات المتحدة واليابان وجنوب إفريقيا وهولندا.

وكشف الاستطلاع الذى حمل نسبة معامل خطأ - 2.3% - عن أن 67% ممن شاركوا فيه - ما يتجاوز الثلثين - يرون أن التغيرات المناخية هاجسهم الأول وها النسبة التى لم تتجاوز 63% فى استطلاع مماثل أجرى فى العام 2017، و59% فى استطلاع آخر أجرى فى العام 2013.

الخوف من الهجمات الرقمية المعادية واعتبارها التهديد الاول للعالم كان الهاجس الأكبر لنسبة 61% ممن شملهم استطلاع الرأى وهى النسبة التى لم تتعد 54% فى العام 2017، أما التهديد الداعشى فكان موضع اتفاق لنسبة 62% ممن تم استطلاع رأيهم هذا العام بتراجع عن نسبة 66%، تصدر (داعش) قائمة مخاوفهم فى استطلاع 2017.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع الرأى كان قد تم خلال الربع الأخير من العام الماضى ونشرت نتائجه التحليلية هذا الأسبوع.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

علماء يحذرون: التغير المناخى يتسبب فى زيادة ملحوظة بالنخيل ببريطانيا

المئات يتظاهرون فى بلجيكا لمطالبة الحكومة بمواجهة التغير المناخى

صور.. المئات يتظاهرون فى بلجيكا لمطالبة الحكومة بمواجهة التغير المناخى

تنظيم داعش

هجمات الكترونية

التغيرات المناخية

اخبار عالمية

استطلاع راى

اخبار العالم

مكافحة الارهاب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات (فيديو)

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة