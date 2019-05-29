استجابة لـ"اليوم السابع" .. رفع تلال القمامة بمنطقة محب بالمحلة (صور)

الغربية – عادل ضرة

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية فى غياب مسئولي حي أول المحلة"، شن حى أول المحلة، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع تلال القمامة بمنطقة محب، حيث تم الدفع بسيارات رفع القمامة، واللوادر الخاصة بالحى، وتم رفع القمامة، وترحيلها لمصنع تدوير القمامة بطريق الجابرية.

وطالب الأهالى باستمرار حملات النظافة، لمنع تراكم القمامة بالمنطقة مرة أخرى.

كان أهالى منطقة محب التابعة لحى أول المحلة الكبرى، قد اشتكوا من كارثة بيئية تهدد سكان المنطقة، بعد أن تحويل قطعة أرض فضاء كبيرة، إلى مقلب قمامة كبير، وتحولت إلى تلال للقمامة، وأصبح الذباب والفئران والحشرات والروائح الكريهة تحاصر سكان المنطقة.