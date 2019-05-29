سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع" .. رفع تلال القمامة بمنطقة محب بالمحلة (صور)

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:04 م
استجابة لـ"اليوم السابع" .. رفع تلال القمامة بمنطقة محب بالمحلة (صور) رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق
فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان "مقلب قمامة وسط الكتلة السكنية فى غياب مسئولي حي أول المحلة"، شن حى أول المحلة، بتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، حملة مكبرة لرفع تلال القمامة بمنطقة محب، حيث تم الدفع بسيارات رفع القمامة، واللوادر الخاصة بالحى، وتم رفع القمامة، وترحيلها لمصنع تدوير القمامة بطريق الجابرية.
 
وطالب الأهالى باستمرار حملات النظافة، لمنع تراكم القمامة بالمنطقة مرة أخرى.
 
كان أهالى منطقة محب التابعة لحى أول المحلة الكبرى، قد اشتكوا من كارثة بيئية تهدد سكان المنطقة، بعد أن تحويل قطعة أرض فضاء كبيرة، إلى مقلب قمامة كبير، وتحولت إلى تلال للقمامة، وأصبح الذباب والفئران والحشرات والروائح الكريهة تحاصر سكان المنطقة.
 
رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة (1)
رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة 

رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة (2)
رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة 

رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة (3)
رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة 

رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة (4)
رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة 

رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة (5)
رفع تلال القمامة بمنطقة محب المحلة 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتوفير السلع استعدادا لعيد الفطر

محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذى للوقاية من الأمراض

محافظ الغربية :جميعنا نعمل للصالح العام ولصالح أبناء المحافظة

محافظ الغربية: مساعدات بـ مليون و200 ألف جنيه لقرية سلامون ضمن "حياة كريمة"

محافظ الغربية: التعاقد مع شركة نقل جماعى لتوفير 52 اتوبيسا لنقل الركاب

محافظ الغربية يتفقد أعمال تجميل وتطوير شوارع طنطا بعد الإنتهاء من رصفها

حمله ازاله

محافظه الغربيه

مصنع تدوير قمامه

المحله


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة