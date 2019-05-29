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الأربعاء، 29 مايو 2019 04:59 م
خالد صلاح
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استبعاد ملاحظين بلجنة مدرسة الفنية بنات بالفيوم لتقصيرهم فى العمل

الأربعاء، 29 مايو 2019 04:35 م
استبعاد ملاحظين بلجنة مدرسة الفنية بنات بالفيوم لتقصيرهم فى العمل امتحانات - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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قرر محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،استبعاد ملاحظين بلجنة مدرسة الفنية بنات خلال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 / 2018م.
 
جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة لجنة مدرسة الفنية بنات بالحادقة، بإدارة شرق الفيوم التعليمية، وبها 18 لجنة فرعية، و قرر إستبعاد 2 ملاحظ من اللجنة بسبب التقاعس في أداء العمل أثناء الامتحان. 
 
ونبه عبدالله، على رئيس اللجنة والمراقب الأول بضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ونبه مشددا بعدم اصطحاب الطالبات وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطالبات لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات ، وحث الطالبات بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.
 
 

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الدبلومات الفنية

محافظة الفيوم

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