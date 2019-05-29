سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:46 ص
إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون العمالة المصرية بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلنت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين لزاول أسباب الإيقاف.

و تم إيقاف شركة "اسراء الخليج" ترخيص  رقم (1150)، و"الطنطاوي" ترخيص رقم 1106، وذلك لحين توفيق الأوضاع، كما تم رفع الإيقاف عن شركة "رواد الخليج"، و"الضمان" ، وذلك لزوال أسباب الإيقاف.

وحدد القانون شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة بالقليوبية تصرف منحة 200 جنيه لـ 2000 من العمالة الغير المنتظمة

"خطة البرلمان" تطلب كشف بشأن تقاضى17 مسئول بالقوى العاملة 46 مليون جنيه

القوى العاملة بالفيوم توفر 11362 فرصة عمل

القوى العاملة بالبرلمان: قانون التأمين الاجتماعى الجديد سيصلح منظومة التأمينات والمعاشات

إلحاق العمالة

عمال

العمالة بالخارج

فرصة عمل


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

فيديو جراف..رحلة هشام عشماوى من الفكر التكفيرى إلى قبضة المخابرات المصرية

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تسليم الإرهابى هشام عشماوى يزيح الحزن عن أسر الشهداء.. الأهالى: ثقتنا كبيرة فى دولتنا.. ودماء أبنائنا لم تذهب هدرا.. سجل الإرهابى الأخطر يكتظ بالجرائم أبرزها اغتيال النائب العام وحادثى الفرافرة والواحات

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

تصاعد الحرب " السلفية - السلفية " .. حسين مطاوع يواصل هجومه على "حزب النور" ويؤكد حزب دينى مخالف لسنة النبى .. وقيادى بالدعوة السلفية يرد: جماعة سعيد رسلان شيطانية خبيثة يتعاونون على الإثم والعدوان

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

سوبر كورة.. الحكام ينتفضون ضد قرار إيقاف جهاد جريشة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

لشفاه وردية.. وصفات طبيعية لتفتيح الشفاه الداكنة

الرجوع الى أعلى الصفحة