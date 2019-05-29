إعلان جدول امتحانات الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج

أعلنت الإدارة العامة للامتحانات جدول الدور الثانى لامتحانات أبناؤنا فى الخارج بدءا من الصف الاول الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، وأكدت أن الامتحانات تنطلق إعتباراً من السبت الموافق - 2019/7/6.

وكان قد تم اعتماد ‏نتيجة امتحانات أبناء المصريين بالخارج للدور الأول من العام الدراسى الحالى ‏‏2018/2019، وبلغت النسبة المئوية للنجاح فى امتحان أبناء المصريين بالخارج للدور الأول ‏‏98.39 %‏، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان "أبناء المصريين فى الخارج" الدور الأول هذا العام ‏‏(54383) طالب وطالبة.

فيما بلغ عدد الحضور (53428) طالب وطالبة، وعدد الناجحين (52567) طالب وطالبة، وعدد المتغيبين عن أداء الامتحان (836) طالب وطالبة، أما عدد الطلاب والطالبات الذين سوف يؤدون امتحان الدور الثانى (1697) ‏والمقرر أن يبدأ فى يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 .‏