إصابة 15 شخصا فى تصادم سيارتين فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

أصيب اليوم الأربعاء، 15 شخصا نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق الصعيد الزراعى مصر-أسوان بزمام مركز بنى مزار بشمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء مجدى عامر مدير الأمن إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وربع نقل، على الطريق الزراعى مصر أسوان بمركز بنى مزار.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخص بينهم 5 سيدات، ومعظمهم من مركز مغاغة وقرى العباسية وأبا البلد وبلهاسة.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقى العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطى الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.