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إدارة السيدة زينب التعليمية تحتفل برمضان وتكرم ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:55 م
إدارة السيدة زينب التعليمية تحتفل برمضان وتكرم ذوى الاحتياجات الخاصة إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية
كتب محمود طه حسين
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نظمت إدارة السيدة زينب التعليمية، احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم فى الوزارة ومديرية التعليم بالقاهرة، ومديرى العموم ببعض الإدارات التعليمية، ولفيف من قيادات الإدارة ومديرى المدارس، وشارك فى الاحتفالية أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالإدارة وذويهم. 
 
ووجه الدكتور خالد عبده، مدير إدارة السيدة زينب، التحية للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، لمواصلة جهدهم وكفاحهم فى الحياة، كما منح الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بعض الهدايا لرسم البهجة والفرحة على وجوههم. 
 
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (1)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (2)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (3)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (4)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (5)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (6)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (7)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (8)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية (9)
إدارة السيدة زينب تنظم احتفالية بعنوان الليلة الرمضانية

 


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التربية والتعليم

ليالى رمضان

السيدة زينب

الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة


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