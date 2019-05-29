"أوقاف دمياط" تعلن عن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، قائمة الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، الثلاثاء المقبل، والتى توزعت على مدينة دمياط وباقى مراكز المحافظة وقراها الكبرى.

وشملت قائمة ساحات الصلاة: ميدان الساعة بدمياط، والخلاء المجاور لمسجد دعوة الحق، والخلاء المجاور لمسجد المظلوم، وفناء مركز الشباب فى عزبة البرج، وأرض ملعب كرة القدم بالشيخ ضرغام، وأرض ملعب كرة القدم فى غيط النصارى، والخلاء المجاور لصيدلية الخليفة فى البصارطة، والخلاء المجاور لمسجد النور بأولاد حمام، والخلاء المجاور لمسجد النور بشطا، وخلاء مركز شباب الحرية بالبصارطة، وساحة استاد رأس البر، وخلاء مركز شباب طبل، وفناء مسجد الرحمة برأس البر، وفناء مسجد الرحمة بالعنانية، وخلاء أرض عيسى بالبصارطة، والمثلث فى عزبة البرج، ومركز شباب عزبة البط بالعنانية، والخلاء المجاور لمسجد الهدى النبوى بالشعراء، والخلاء المجاور لمسجد الرحمة بالرحامنة.