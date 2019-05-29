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"أوقاف دمياط" تعلن عن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:37 ص
"أوقاف دمياط" تعلن عن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها ساحة صلاة العيد - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، قائمة الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، الثلاثاء المقبل، والتى توزعت على مدينة دمياط وباقى مراكز المحافظة وقراها الكبرى.

وشملت قائمة ساحات الصلاة: ميدان الساعة بدمياط، والخلاء المجاور لمسجد دعوة الحق، والخلاء المجاور لمسجد المظلوم، وفناء مركز الشباب فى عزبة البرج، وأرض ملعب كرة القدم بالشيخ ضرغام، وأرض ملعب كرة القدم فى غيط النصارى، والخلاء المجاور لصيدلية الخليفة فى البصارطة، والخلاء المجاور لمسجد النور بأولاد حمام، والخلاء المجاور لمسجد النور بشطا، وخلاء مركز شباب الحرية بالبصارطة، وساحة استاد رأس البر، وخلاء مركز شباب طبل، وفناء مسجد الرحمة برأس البر، وفناء مسجد الرحمة بالعنانية، وخلاء أرض عيسى بالبصارطة، والمثلث فى عزبة البرج، ومركز شباب عزبة البط بالعنانية، والخلاء المجاور لمسجد الهدى النبوى بالشعراء، والخلاء المجاور لمسجد الرحمة بالرحامنة.

وضمت القائمة كذلك: فناء مركز الشباب بالروضة، ومركز شباب الطرحة، ومركز شباب حجاجة، ومركز شباب تفتيش السرو والروضة، ومركز شباب أولاد خلف، والفناء المجاور لمحلات عمر أفندى بالزرقا، والخلاء المجاور لمركز شباب كفر المياسرة، وملعب الكرة بالسرو، والخلاء المجاور لمركز الشباب ميت الخولى، والخلاء المجاور لمركز الشباب بشرمساح، ةالخلاء المجاور لمركز الشباب بدقهلة، والخلاء المجاور لملعب الكرة فى كفر تقى الدين، والخلاء المجاور لملعب الكرة بالزعاترة، والخلاء المجاور لمركز شباب سيف الدين، والخلاء المجاور للمسجد الكبير "فرج سالم" بالزرقا، وملعب الكرة بالركابية، والخلاء الموجود فى ملعب الكرة بالسنانية، وفناء الرياض.
 
وخصصت أوقاف دمياط لصلاة الخلاء أيضا: الفناء المجاور لمسجد راشد، واستاد دمياط الجديدة، والحديقة المركزية بدمياط الجديدة، وخلاء كفر يوسف بجوار المخبز، وملعب الكرة فى كحيل الوسطانى، ومركز شباب كفر البطيخ، وملعب الجوجرى الخماسى بالسواحل، وعزبة الجوجرى، وملعب مركز الشباب بكفر سعد، وفناء مركز الشباب بكفر سعد البلد، وفناء مركز الشباب فى ميت أبو غالب، وأرض ملعب كرة القدم بكفر سليمان، وفناء مركز الشباب بعزبة البدراوى فى كفر سعد، وأرض الوحدة المحلية بالوسطانى، وأرض موقف الأتوبيس بكفر الغاب، ومركز شباب الإسماعيلية، وفناء مركز شباب العباسية، وفناء كفر ميت أبو غالب، وفناء كفر المنزلة، وفناء عزبة 8 كفر الغاب، وساحة مسجد فجر الإسلام بالوسطانى، والساحة المجاورة للمجلس المحلى بكفر شحاتة، وأمام المسجد الكبير بالتوفيقية، وفناء مركز الشباب بمدينة فارسكور، ومركز شباب الغنيمية، والفناء المجاور لمسجد الرحمة بشرباص، والفناء المجاور للمسجد الكبير بالناصرية، وفناء مسجد نور الإسلام بفارسكور، وفناء مركز الشباب بالحورانى، والفناء المجاور لمسجد الحديدى فى فارسكور.

 


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