«كلب جهنم» فى قبضة «صقور مصر».. غدا "اليوم السابع"

تحت عنوان «كلب جهنم» فى قبضة «صقور مصر»، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، القصة الكاملة لجهود رجال مصر فى استعادة الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الليبى.. الرئيس عبد الفتاح السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.. تحية رسمية وشعبية للمخابرات العامة.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ «كلب جهنم» فى قبضة «صقور مصر».. القصة الكاملة لجهود رجال مصر فى استعادة الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الليبى.. الرئيس السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين.. تحية رسمية وشعبية للمخابرات العامة



ـ مجلس النواب يهنئ الشعب المصرى وأسر الشهداء على سقوط الإرهابى الخطير ويشيد بالجهود الناجحة للمخابرات العامة والقوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب

ـ عشماوى.. سجل الدم والإرهاب.. سافر إلى تركيا 2013 وقاتل فى سوريا.. شكل تنظيم المرابطين بعد وصوله لدرنة.. شارك فى اغتيال النائب العام هشام بركات.. ودبر مذبحة كمين الفرافرة ومجزرة «عرب شركس»





