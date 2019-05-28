7 خطوات لاستخراج وثيقة زواج بدل فاقد إليكنرونيًا

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات التى يجب إتباعها لاستخراج عقد زواج بدل فاقد إليكترونيا، و"اليوم السابع" يوضح فى 7 خطوات كيفية استخراج عقد الزواج بدل فاقد.

قامت الحكومة المصرية من خلال بوابتها الإلكترونية بتخصيص خدمة استخراج " قسيمة زواج بدل فاقد " عبرها، حيث يتم ملء استمارة استخراج وثيقة الزواج، ويتم ملء البيانات التالية.

1-اسم مقدم الطلب.

2-الرقم القومى

3-الرقم البريدي

4-اسم الأم، البريد الإلكتروني

5-تليفون المنزل، تليفون العمل

6-التليفون المحمول

7-رقم الدور، رقم الشقة، رقم المنزل، العنوان المرسل إليه، الحى – المدينة، المحافظة"