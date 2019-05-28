26 يونيو.. استئناف على حكم عدم الاختصاص في فرض الحراسة على نقابة الأطباء

كتب كريم صبحى

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 26 يونيو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.

رفع الدعوى كل من الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والمهتم بالدفاع عن حقوق المرضى والمحامي بالنقض صلاح بخيت المهتم بشؤون وقضايا الصحة والدواء.

يذكر أن حكم اول درجة قضى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى استنادا إلى عدم توافر ركن الاستعجال.

وقد أقام الصيدلي والمحامي دعواهما وطلبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين على نقابة الأطباء.