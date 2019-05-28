وفاة الشيخ عبد القادر شيبة إمام سابق للحرم النبوى عن عمر ناهز 100 عام

كتب وكالات

توفى الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، إمام المسجد النبوى الشريف السابق، أمس الاثنين، فى المدينة المنورة، عن عمر ناهز المئة عام، وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه سيصلّى على الشيخ الحمد، اليوم الثلاثاء، وسيتم دفنه فى مقبرة الشمال بمدينة الرياض بحسب "روسيا اليوم".

العلاّمة الحمد ولد فى مصر عام 1921، ودرس فى كلية الشريعة بالأزهر، ثم عمل مدرسا فى مصر لمدة 10 سنوات، ثم عُين مدرسا فى معهد بريدة العلمى بعد انتقاله إلى المملكة، ثم مدرسا بكليتى الشريعة واللغة العربية فى الرياض.

وفاة العالم الجليل عبدالقادر شيبة الحمد، وسيصلى عليه عصر اليوم الثلاثاء بجامع الملك خالد بأم الحمام.

وانتقل الحمد إلى المدينة المنورة، وأمّ المصلين بالمسجد النبوى فى شهر رمضان فى صلاة التهجد عامى 1986 و1988، ودرس بالمسجد النبوى تفسير القرآن العظيم لمدة 14 عاما.