ننشر درجات الحرارة فى البحرين.. العظمى 41 درجة والصغرى 27

كتب وكالات

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين لهذا اليوم، سيكون حسناً بوجه عام؛ ولكنه حار خلال النهار بحسب وكالة الأنباء "بنا".

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80%.. والصغرى 15%.

شروق الشمس فى تمام الساعة 4:46 صباحاً.. أما الغروب فسيكون فى تمام الساعة 6:24 مساءاً.