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ننشر درجات الحرارة فى البحرين.. العظمى 41 درجة والصغرى 27

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:25 ص
ننشر درجات الحرارة فى البحرين.. العظمى 41 درجة والصغرى 27 طقس مشمس _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين لهذا اليوم، سيكون حسناً بوجه عام؛ ولكنه حار خلال النهار بحسب وكالة الأنباء "بنا".

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة،  ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

 درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى 27 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80%.. والصغرى 15%.

شروق الشمس فى تمام الساعة 4:46 صباحاً.. أما الغروب فسيكون فى تمام الساعة 6:24 مساءاً.

 


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