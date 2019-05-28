نقيب البيطريين: دخلاء المهنة ساهموا فى الترويج للأدوية المغشوشة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن تعدد تبعية الدواء البيطرى لأكثر من جهة، بين إدارة الصيدلة وهيئة الخدمات البيطرية، وعدم إحكام الرقابة على الأدوية المتداولة، ساهم بشكل كبير فى انتشار وزيادة أعداد دخلاء المهنة من "الباراميديكال"، والذين ساعدوا بدورهم بشكل كبير فى وجود أدوية بيطرية مغشوشة.

وأضاف العامرى، أن الأدوية البيطرية تعانى من غش تجارى واضح، ويستغل غير المتخصصين، المربيين لعدم تمكنهم من التفرقة بين الأدوية السليمة والمغشوشة، مما يضر بصحة الحيوان والإنسان معا.

وأشار إلى وجود حوالى 5 آلاف مركز مرخص بنقابة الأطباء البيطريين، رغم وجود حوالى 12 ألف مركز للبيع، أى 7 آلاف مركز يعملون دون تراخيص.