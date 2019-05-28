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من يخلف تيريزا ماى على منصب رئيس وزراء بريطانيا؟

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:23 م
من يخلف تيريزا ماى على منصب رئيس وزراء بريطانيا؟
كتبت رباب فتحى
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بمجرد إعلان تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا موعد استقالتها فى 7 يونيو المقبل، بدأ سباق شرس  بين أعضاء حزب المحافظين على من يخلفها فى المنصب. ورغم أن استطلاعات الرأى ترجح فرص بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، باعتباره الأوفر حظا للفوز بالسباق، إلا أن المزيد من المتنافسين يعلنون نيتهم يوما بعد يوم للمشاركة، الأمر الذى ربما يغير مجرى المنافسة.

ومن بين الذين أعلنوا نيتهم الترشح على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء:

 

بوريس جونسون وزير الخارجية السابق

سياسى معروف بإثارة الجدل بتصريحاته التى يصفها البعض بالمسيئة

شغل منصب عمدة لندن من 2008 إلى 2016

تعهد بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى مهما كان الثمن حتى لو بالخروج دون صفقة

 

دومينيك راب وزير "

بريكست" السابق

أحد أكثر المدافعين عن خروج المملكة المتحدة

وينظر إليه باعتباره أقوى منافس لجونسون

ويتمتع بقاعدة دعم كبيرة داخل حزب المحافظين.

 

مايكل جوف

وزير البيئة البريطانى

من الشخصيات البارزة فى حملة الخروج من الاتحاد الأوروبى

 

 

مات هانكوك

وزير الصحة البريطانى

أعلن نيته الترشح على زعامة الحزب

أكد أنه سيعمل على إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

 

جافيد

وزير الداخلية

ويقال إنه بالأساس من المتشككين فى الاتحاد الأوروبى

 

جيريمي هانت، وزير الخارجية

أعلن كدلك ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

 

اندريا ليدسوم، وزيرة شئون الدولة فى مجلس العموم البريطانى

أعلنت كذلك نيتها المشاركة فى السباق

 

رورى ستيوارت، وزير التنمية الدولية فى المملكة المتحدة

أعلن أيضا نيته الترشح على رئاسة الحزب

 

 


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بريكست

زعامة حزب المحافظين

تيريزا ماى

بوريس جونسو


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