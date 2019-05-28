مناقشة 14 شكوى في لقاء سكرتير المحافظة والمواطنين بكفر الشيخ

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس"ه.ا.ع" الموافقة علي صرف مساعدة مالية لحين صدور قرار معاش، مكلفا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم، والتماس "س.ا.ج" الموافقة علي صرف مساعدة مالية حيث انها مريضة ومصابة بجلطة في العين، مكلفا مدير عام التأمين الصحي لاتخاذ اللازم، والتماس " م.ع.ع" الموافقة على صرف علاج علي نفقة الدولة، مكلفا وكيل وزارة الصحة بسرعة التدخل لاتخاذ اللازم، والتماس "م.ص.م" الموافقة علي دخولة حدسقة صنعاء بالخيل، مدير حديقة صنعاء باتخاذ اللازم، والتماس "م.س.ع" الموافقة على دخول سيارته إلى موقف مصيف بلطيم ، قام المرور والموقف من منعه، مكلفا مدير المواقف ومباحث المرور ورؤساء المدن المعنية بعمل اجتماع فوري لبحث المشكلة وعمل اللازم.

كما ناقش السكرتير العام المساعد التماس "م.م.ق" مكلفا رئيس المدينة ورئيس القرية والتفتيش المالي باتخاذ اللازم، والتماس "ا.ا.م.ت" الموافقة علي الغاء قرار حق الانتفاع، مكلفا المستشار القانوني حسن ندا، لسرعة العرض واتخاذ اللازم، والتماس"ع.م.ع" الموافقة على صرف مساعدة مالية ، مكلفا وكيل وزارة التضامن باتخاذ اللازم، بالإضافة الى طلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة. وبحث السكرتير العام المساعد، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتنفيذ تكليفات محافظ كفرالشيخ لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ،أننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم. .

جدير بالذكر أن محافظ كفرالشيخ، كلف بتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوعين للقاء المواطنين، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين طوال أيام الأسبوع ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية، فيما يهيب المواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المسائلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد.