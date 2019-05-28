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مقتل 42 شخصا فى اشتباكات بـ 4 سجون شمال البرازيل

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:34 ص
مقتل 42 شخصا فى اشتباكات بـ 4 سجون شمال البرازيل عناصر من الشرطة البرازيلية
كتب وكالات
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قالت قناة العربية نقلا عن مسئولين، أن 42 شخصا قتلوا فى اشتباكات بـ 4 سجون شمال البرازيل .

وأفاد بيان لإدارة السجون فى البرازيل، يوم الأحد، أن أعمال شغب وقعت بين نزلاء سجن فى ولاية الأمازون البرازيلية وأفضت إلى مقتل 15 شخصا.

وقال الكولونيل ماركوس فينيتشيوس ألميدا، رئيس إدارة السجون فى بيان إن نزلاء سجن الأمازون ماتوا خنقا أو طعنوا بفرش الأسنان، وأضاف أن الشغب بدأ أثناء ساعات الزيارة وأنه لم يكن هناك رهائن وأن العنف كان بين السجناء.

وكان هذا السجن مسرحا لانتفاضة للنزلاء أدت إلى مقتل 56 شخصا فى 2017، وأضاف البيان أن الحكومة ستتحرى سبب الشغب.

 

 


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