مقتل وإصابة 3 عناصر من الحشد العشائرى فى انفجار سيارة مفخخة بالعراق

بغداد (أ ش أ)

لقى عنصران من قوات الحشد العشائرى بالعراق مصرعهما، وأصيب ثالث اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة بين قضائى بيجى وحديثة.

وقال مصدر محلى فى قضاء حديثة بمحافظة الأنبار ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "سيارة مفخخة انفجرت فى منطقة الجزيرة شرق ناحية بروانة الواقعة بين قضائى حديثة وبيجى، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد العشائرى وإصابة ثالث "، مضيفا أن السلطات العراقية قامت بفرض طوق أمنى فى مكان الحادث .

يذكر أن محافظة الأنبار شهدت أمس الأول الأحد، مقتل منتسب فى الحشد العشائرى بانفجار عبوة ناسفة على طريق هيت كبيسة (٧٠كم غرب الرمادى).