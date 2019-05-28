مسئول روسى: ينبغى على موسكو ألا تدخل فى سباق قمرى مع واشنطن

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أكد المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس" ديمترى روغوزين، أنه يجب على روسيا ألا تكرر سيناريو الحرب الباردة من خلال الدخول فى سباق قمرى جديد مع الولايات المتحدة.

وقال روغوزين، فى مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "أعتقد أنه من غير المنطقى بالنسبة لنا أن نشارك فى سباق القمر وفقًا للنموذج الذى كان فى فترة الحرب الباردة، كون السباق القمرى الجديد الآن، ليس سباقا بين القوى العظمى "الولايات المتحدة وروسيا"، بل سباق بين الجمهوريين والديمقراطيين على الكابيتول".



وأضاف "بالنسبة لنا استكشاف القمر ليس مجرد مهمة، بل هو أولوية طويلة الأجل، لذلك من الأفضل إجراء الاستعدادات له لفترة أطول، ولكن بتكلفة أرخص وأكثر عقلانية من وجهة نظر تنسيق العناصر المختلفة للبرنامج".



وقدم روغوزين، فى وقت سابق فى محاضرة بجامعة موسكو الحكومية، برنامجًا يقضى بموجبه هبوط أول رائد فضاء روسى على سطح القمر فى عام 2030.