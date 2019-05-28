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ماكنزى بيزوس تتعهد بنصف ثروتها للأعمال الخيرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:18 م
ماكنزى بيزوس تتعهد بنصف ثروتها للأعمال الخيرية ماكنزى بيزوس
رويترز
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تعهدت ماكنزى بيزوس الزوجة السابقة لجيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون اليوم الثلاثاء بنصف ثروتها للأعمال الخيرية متبعة مبادرة اسسها المليارديرات وارن بافت وبيل وميلندا جيتس.

وبيزوس، التى يعد زوجها السابق أغنى رجل فى العالم، كانت ضمن 19 شخصا وقعوا اليوم على "تعهد العطاء" وهي حملة أعلن عنها بافت وجيتس في عام 2010. وتدعو المبادرة أغنى الأغنياء بالتبرع بأكثر من نصف ثرواتهم سواء وهم أحياء أو في وصياتهم.

وقالت ماكنزي بيزوس في بيان "بالإضافة إلى الأصول التي حبتني بها الحياة، لدي أموال طائلة للتبرع بها... مسعاي لعمل الخير سيظل يعتمد على التفكير. وسيستغرق وقتا وجهدا ورعاية".

وقدرت مجلة فوربس ثروة جيف بيزوس بنحو 131 مليار دولار هذا العام. وانفصل جيف وماكينزي في وقت سابق هذا الشهر.

 

 

 


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