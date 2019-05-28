مادورو: نحن فى النرويج للبحث عن حلول ديمقراطية تضمن السلام

كتبت فاطمة شوقى

قال الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو "نحن فى النرويج من أجل السلام فى فنزويلا وللبحث عن حلول ديمقراطية للصراعات فى فنزويلا".

ووفقا لصحيفة "اوتيماس نوتثياس" الفنزويلية فقال مادورو "نحن نحترم القواعد الموضوعة للوصول إلى النرويج فى هذه المحادثات، ونحن هنا من أجل السلام فى البلاد".

وقال رئيس الدولة بدوره إنه على الطاولة فى النرويج "نرى تموجًا من الأقوال والأكاذيب من قبل المتحدثين باسم المعارضة".

وأشار إلى أن "هذا حوار بين الحكومة الثورية والقوات المسلحة الثورية من جهة، والمعارضة المتطرفة التى تحاول الإطاحة بالحكومة تلبية لمصالح الولايات المتحدة".

وعن وفده إلى المفاوضات، قال مادورو إنه سيضم وزير الاتصالات خورخى رودريجيز، وحاكم ولاية ميراندا هكتور رودريجيز، ووزير الخارجته خورخى أرياسا.

وكانت أوسلو قد أعلنت أنها ستستضيف "مفاوضات سلام" بين ممثلى مادورو وخوان جوايدو فى محاولة لإنهاء النزاع على السلطة فى فنزويلا.

وتشهد فنزويلا منذ عدة أشهر أزمة دستورية عميقة، على خلفية إعلان جوايدو نفسه فى يناير الماضى رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو.