سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مادورو: نحن فى النرويج للبحث عن حلول ديمقراطية تضمن السلام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:39 م
مادورو: نحن فى النرويج للبحث عن حلول ديمقراطية تضمن السلام مادورو
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قال الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو "نحن فى النرويج من أجل السلام فى فنزويلا وللبحث عن حلول ديمقراطية للصراعات فى فنزويلا".

ووفقا لصحيفة "اوتيماس نوتثياس" الفنزويلية فقال مادورو "نحن نحترم القواعد الموضوعة للوصول إلى النرويج فى هذه المحادثات، ونحن هنا من أجل  السلام فى البلاد".

وقال رئيس الدولة بدوره إنه على الطاولة فى النرويج "نرى تموجًا من الأقوال والأكاذيب من قبل المتحدثين باسم المعارضة".

وأشار إلى أن "هذا حوار بين الحكومة الثورية والقوات المسلحة الثورية من جهة، والمعارضة المتطرفة التى تحاول الإطاحة بالحكومة تلبية لمصالح الولايات المتحدة".

وعن وفده إلى المفاوضات، قال مادورو إنه سيضم وزير الاتصالات خورخى رودريجيز، وحاكم ولاية ميراندا هكتور رودريجيز، ووزير الخارجته خورخى أرياسا.

وكانت أوسلو قد أعلنت أنها ستستضيف "مفاوضات سلام" بين ممثلى مادورو وخوان جوايدو فى محاولة لإنهاء النزاع على السلطة فى فنزويلا.

وتشهد فنزويلا منذ عدة أشهر أزمة دستورية عميقة، على خلفية إعلان جوايدو نفسه فى يناير الماضى رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو.

 

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أمريكا تنسحب من مؤتمر نزع السلاح احتجاجا على تولى فنزويلا رئاسته

شاهد احتجاجات وطوابير طويلة بسبب نقص الوقود فى فنزويلا

حكومة فنزويلا والمعارضة يجتمعون فى النرويج للحوار

النرويج : مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح محادثات فنزويلا

فنزويلا

ازمة فنزويلا

المعارضة الفنزويلية

اقتصاد فنزويلا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة