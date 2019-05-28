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لو مظهرهم مضايقك..تعرف لماذا يحدث انتفاخ الأوردة في اليدين والذراعين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:30 ص
لو مظهرهم مضايقك..تعرف لماذا يحدث انتفاخ الأوردة في اليدين والذراعين أسباب انتفاخ الوريد فى القدم والذراعين
كتبت إيناس البنا
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تنتفخ الأوردة على الذراعين واليدين وكذلك أجزاء الجسم الأخرى، مثل الساقين، أثناء آداء التمرينات الرياضية ،وبعده مباشرة بسبب زيادة الفسيولوجية في آليات ضغط الدم الشرياني.

وفقًا لـ "Scientific American "، هناك عدة أسباب محتملة أخرى لانتفاخ الأوردة في مناطق مختلفة من الجسم، قد يكون جلطات الدم، الدوالي وأمراض الوريد المحيطي.

انتفاخ الأوردة
انتفاخ الأوردة

 

لماذا تنتفخ الأوردة بعد التمرين
 

يزداد ضغط الدم الانقباضي في بداية التمرين مع زيادة معدل ضربات القلب لضخ المزيد من الدم عبر الشرايين، ارتفاع ضغط الدم في الشرايين يجبر سائل البلازما على الراحة في الشعيرات الدموية في الأجزاء المحيطة بالعضلات.

تسمى عملية سائل البلازما التي تمر عبر جدران الوعاء الترشيح، وينتج عن هذا الترشيح تضخم وتصلب العضلات أثناء التمرين، وهو ما يدفع بدوره الأوردة الجلدية نحو السطح والتى تبدو منتفخة، وتكون الأوردة المنتفخة بارزة بشكل خاص على الأشخاص الذين لديهم القليل من الدهون تحت الجلد.

انتفاخ الأوردة فى القدم
انتفاخ الأوردة فى القدم

 

أسباب أخرى لانتفاخ الأوردة في اليدين
 

الوراثة: وجود أفراد من الأسرة مع انتفاخ الأوردة يزيد من فرص حصولهم عليها أيضًا.

الشيخوخة: مع تقدمنا ​​في العمر تصبح البشرة أرق بكثير وأقل مرونة مما يسبب وضح أكثر للأوعية الدموية .

الطقس الحار: قد يجعل ذلك الأوردة أكثر بروزًا  حيث تتسبب الحرارة في كبر حجمها .

الدوالى: أحد الأسباب الشائعة لانتشار الأوردة التي تظهر باللون الأرجواني أو الأزرق.

عدم التوازن الهرمونى: الحمل أو المرور بانقطاع الطمث يمكن أن يتسبب في عدم توازن الهرمونات الجسدية، مما يؤدى إلى انتفاخ الأوردة، قد يضغط الحمل أيضًا على الأوردة، مما يجعل من الصعب على تدفق الدم العودة إلى القلب.

فقدان الدهون في الجسم: تحتوي البشرة على طبقة من الدهون تعمل كطبقة عازلة، وعندما تنخفض مستويات الدهون في الجسم، تقل هذه الطبقة في السماكة مما يؤدي إلى ظهور الأوردة تحتها.

 


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انتفاخ الأوردة

دهون الجسم

الشيخوخة

جلطات الدم


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