لو عايز تخس.. 5 طرق لخداع عقلك عشان تاكل كميات أقل

كتبت فاطمة خليل

إنقاص الوزن من الأشياء الجيدة التى تساعدك فى الحفاظ على صحتك جيدة، وكذلك تجعل شكلك الخارجى أفضل، فى هذا التقرير نتعرف على طرق يمكنك بها خداع عقلك ليجعلك تأكل كميات أقل وتنقص وزنك بدون رجيم، بحسب موقع step to health.

لا تذهب للسوبر ماركت عندما تكون جائعا

عدم الذهاب للتسوق وشراء المأكولات عندما تكون جائعًا، لأن التسوق عند الشعور بالجوع خطأ كبير، لأنه سيجعلك ترغب في شراء طعام لا تحتاجه، لذا لا تدع نفسك تتأثر بالخصومات على الحلويات أو اختيار الأطعمة غير الصحية التى لن تعيق فقدان الوزن فحسب، بل ستتسبب أيضًا فى زيادة وزنك.

لا تشترى الأطعمة غير الصحية ولا تجعلها فى متناول يدك

لا تشترى الأطعمة غير الصحية مثل الشوكولاتة أو الحلويات، وإذا أعطاها شخصاً ما لك، فقم بإخفائها فى ثلاجتك أو قدمها لشخص آخر.



انقاص الوزن

تناول الطعام ببطء ولا تتسرع

تجنب تناول الطعام بسرعة، فعندما تأكل ببطء ودون تسرع، يمكنك خداع معدتك، حيث تمتلئ معدتك قبل الانتهاء من وجبتك وبالتالى فهى أسرع، هذا أيضًا يجعلك تتجنب الشعور بالثقل أو الانتفاخ بعد الأكل، إذا كنت تميل إلى تناول وجبة الإفطار بسرعة كبيرة، فحاول الاستيقاظ مبكرًا.

الحد من القلق يساعدك على فقدان الوزن

يمكن أن يكون القلق أحد أسباب تناولك الطعام عندما لا تكون جائعًا، إذا كان تناول الطعام بسبب القلق والتوتر هو الذى يسبب زيادة وزنك، فيمكنك البدء بتنفيذ عادات مختلفة تساعدك على تقليل القلق.

أسهل شىء فعله هو ممارسة الرياضة فى الليل لأنه يساعدك على إطلاق كل الضغوط التى تراكمت على مدار اليوم، وخلال عطلة نهاية الأسبوع يمكنك ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو المشى فى الطبيعة، كل هذا ممتاز لتخفيف القلق.

لا تأكل حتى تشعر بالشبع

تجنب تناول الطعام حتى تشعر بالشبع، بعض الطرق للقيام بذلك تشمل: ضع كمية أقل من الطعام على طبقك، لا تأكل لمدة ثوان، لا تأكل الحلوى.