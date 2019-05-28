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لجان وبرامج إرشادية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على الفاكهة والخضر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:00 ص
لجان وبرامج إرشادية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على الفاكهة والخضر خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل  الزراعية، من تكثيف لجانها الارشادية لتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية وإتباع التوصيات الخاصة بمحاصيل الفاكهة والخضروات لزيادة الإنتاج.

 وقال تقرير المحاصيل الزراعية، أنه تم تشكيل لجان من الإدارة العامة للخضر والفاكهة والنخيل بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية، وإدارة النباتات العطرية ، للنزول إلى الحقول وتوعية المزارعين لإتباع التوصيات الفنية علميا والخاصة بالخضر والفاكهة.

وأضاف التقرير، أن اللجان تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

وأوضح التقرير، أن اللجان تعمل أيضا على رصد كافة المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وهناك برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.


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محاصيل الخضر

قوافل ارشادية

الفاكهة

التغيرات المناخية

البحوث الزراعية


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