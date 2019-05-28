سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كاتب بريطانى: العمال يتأهبون لتسديد ضربة قاضية للمحافظين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:10 م
كاتب بريطانى: العمال يتأهبون لتسديد ضربة قاضية للمحافظين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال الكاتب البريطانى كيفن مجواير إن حزب العمال لا يخشَ من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المتطلع إلى خلافة تيريزا ماى فى زعامة حزب المحافظين ومن ثم حكومة المملكة المتحدة.
وفى مقاله بصحيفة ميرور، وصف الكاتب جونسون بعدم الكفاءة، قائلا إن المعارضة واثقة أنّ نزْع القناع من وجه جونسون بات الآن أسهل من أي وقت مضى.
وقال مجواير إن جونسون لم يعد يحظى بشعبية جارفة بين جمهور الناخبين، بعد أن تقلصت تلك الشعبية منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" 2016، حتى باتت الصورة العالقة لجونسون في أذهان هذا الجمهور تمثل شخصية مثيرة للتفرقة والانقسام تطمع في الفوز بانتخابات عامة.
ورأى الكاتب أن الناس باتوا هذه الأيام يضحكون على جونسون لا معه، وأن حزب المحافظين لا يدفع بأمثال جونسون إلى القيادة إلا في الأوقات البائسة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تيريزا ماى تأسف لعدم تمكنها من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

من يخلف تيريزا ماى على منصب رئيس وزراء بريطانيا؟

الرقص على جثة المرأة الحديدية.. شاب وفتاة يحتفلان باستقالة تيريزا ماى (فيديو)

تحذير من "انتخابات عامة" حال دفع خليفة تيريزا ماى لمغادرة أوروبا بدون اتفاق

بريطانيا

تيريزا ماى

حزب العمال

حزب المحافظين

أخبار العالم

أخبار العالم الآن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة