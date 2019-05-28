كاتب بريطانى: العمال يتأهبون لتسديد ضربة قاضية للمحافظين

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قال الكاتب البريطانى كيفن مجواير إن حزب العمال لا يخشَ من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المتطلع إلى خلافة تيريزا ماى فى زعامة حزب المحافظين ومن ثم حكومة المملكة المتحدة.

وفى مقاله بصحيفة ميرور، وصف الكاتب جونسون بعدم الكفاءة، قائلا إن المعارضة واثقة أنّ نزْع القناع من وجه جونسون بات الآن أسهل من أي وقت مضى.

وقال مجواير إن جونسون لم يعد يحظى بشعبية جارفة بين جمهور الناخبين، بعد أن تقلصت تلك الشعبية منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" 2016، حتى باتت الصورة العالقة لجونسون في أذهان هذا الجمهور تمثل شخصية مثيرة للتفرقة والانقسام تطمع في الفوز بانتخابات عامة.

ورأى الكاتب أن الناس باتوا هذه الأيام يضحكون على جونسون لا معه، وأن حزب المحافظين لا يدفع بأمثال جونسون إلى القيادة إلا في الأوقات البائسة.