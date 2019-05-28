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قبل ما تعمل التحليل.. اعرف أهمية الصيام وأبرز التحاليل التى تحتاجها

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:30 ص
قبل ما تعمل التحليل.. اعرف أهمية الصيام وأبرز التحاليل التى تحتاجها اختبارات تحتاج إلى الصيام قبلها
كتبت إيناس البنا
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إذا طلب الطبيب منك الصيام  قبل إجراء فحص للدم، فهذا يعني أنه يجب عليك ألا تأكل أو تشرب أي شيء باستثناء الماء، لعدة ساعات قبل الاختبار، فالطعام والشراب قبل التحليل قد يؤثر على نتائج أنواع معينة من اختبارات الدم.

يعد الصيام قبل اختبارات الدم بفترة مهم للحصول على دقة فى النتائج، لذا فإذا طلب الطبيب بالفعل منك الصيام يجب الالتزام للحصول على نتيجة دقيقة.

الصيام قبل التحليل

الصيام قبل التحليل


 

يعد الصيام لفترة زمنية معينة قبل فحص الدم إحدى الطرق لضمان عدم تلوث نتائج الاختبار بالطعام الذي تتناوله، ووفقا لعيادة "مايو كلينيك" فأن الصيام قد يكون ضروريًا للحصول على قراءة دقيقة لاختبار الكولسترول، لكن معظم الأطباء سيظلون يطلبون منك الصوم لمدة 12 ساعة على الأقل قبل موعد الاختبار.

بالنسبة لأنواع معينة من الاختبارات، مثل اختبار نسبة الجلوكوز في الدم، فإن الصوم أمر ضروري، حيث يتم إجراء هذا الاختبار للتحقق من مرض السكر، ويتطلب ذلك الامتناع عن تناول أي طعام لمدة 8 ساعات على الأقل قبل سحب الدم.

التحاليل التى تحتاج إلى صيام

التحاليل التى تحتاج إلى صيام


 

ما هي أنواع اختبارات الدم التي تتطلب الصيام
 

تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا من الاختبارات التي تتطلب الصيام ما يلى:

اختبارات الجلوكوز: والتي تقيس نسبة السكر في الدم. يسمى نوع واحد من اختبار الجلوكوز باختبار تحمل الجلوكوز، فسوف تحتاج إلى الصيام لمدة 8 ساعات قبل الاختبار، وتستخدم اختبارات الجلوكوز لتشخيص مرض السكري.

اختبارات الدهون : والتي تقيس الدهون الثلاثية، وهو نوع من الدهون الموجودة في مجرى الدم، والكولسترول مادة شبيهة بالدهون، موجودة في الدم وفي كل خلية من خلايا الجسم، ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية ونوع من الكولسترول السيئ يمكن أن تعرضك لخطرالإصابة بأمراض القلب.

عادة ما تحتاج إلى الصيام لمدة 8-12 ساعة قبل الاختبار، فمن المقرر إجراء معظم الاختبارات التي تتطلب الصوم في الصباح الباكر.

 


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مرض السكر


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