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فيديوهات ذبح مواطنين وحرب عصابات بأحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:51 م
فيديوهات ذبح مواطنين وحرب عصابات بأحراز محاكمة 44 متهما بالانضمام لداعش المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، الأحراز فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان، وعرضت المحكمة فيديوهات لذبح أشخاص.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

 

وعرضت المحكمة فيديو لحرب عصابات بين عناصر داعش وآخرين، وظهرت صور بالفيديو لقتلى فى مخيمات.

 

وعرضت فيديو بعنوان "ردع العملاء"، وظهر شخصين مكبلان الأيدى، ثم ظهر شخصان وقاموا بذبحهما وفصل رأسيهما عن جسديهما، وفيديو آخر يظهر إعدام شخصين بواسطة مواد متفجرة.

 

وجاء فى التحقيقات : المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير: ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.


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