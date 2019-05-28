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فى دعوى نشوز .. زوج: "كانت تحملنى أعباء المنزل بحجة عملها ورفضت الإنجاب منى"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:00 ص
فى دعوى نشوز .. زوج: "كانت تحملنى أعباء المنزل بحجة عملها ورفضت الإنجاب منى" خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أسماء شلبي
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أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وبرر ذلك بخروج زوجته عن طاعته، ورفضها عدم تنفيذها لرغباته المتمثلة فى الحمل للمرة الثانية، وتركها منزل الزوجية طوال عام ونصف، واستحواذها على منقولاتها كاملة ورفضها الطلاق وديا.

وأكد الزوج شادى.م.ع أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "8 سنوات رأيت برفقة زوجتى ما لا يتحمله بشر، من إساءة وعنف من قبل أهلها، ورفضها تحمل المسؤولية كزوجة بحجة عملها، فكانت تلزمنى بأداء الأعمال المنزلية، بالرغم من عملى فى وظيفتين، وتحصلى على راتب أضعاف راتبها التى تهين كرامتى به، ولكنى صبرت من أجل عدم حرمانى من ابنى.

وتابع: "رفضت الحمل فى طفل ثانى، بحجة خوفها على جسدها، وعندما حاولت توسيط بعض الأصدقاء، هجرتنى وتركت منزل الزوجية لعام ونصف، وسلبتنى كافة المنقولات، واستولت على شقتى بالتحايل، وحرمتنى من رؤية طفلى الوحيد، ورفضت الطلاق بشكل ودى طمعا فى المؤخر ونفقة العدة والمتعة.

ويكمل الزوج: "فى آخر مرة ذهبت لزيارة أهلها لأطلب تدخلهم واقناعها برؤية ابنى، بعد إصرارها على عدم تنفيذ حكم الرؤية، قامت باستدعاء بلطجية للتعدى على بالضرب وتأديبى على حد وصفها".

 


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محكمه الاسره

خلافات زوجيه

زوجه معنفه

دعاوي النشوز والطاعه


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