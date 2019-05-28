فنون شعبية بحدائق القاهرة ومسرحية بالحديقة الدولية فى عيد الفطر

أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه يتم التنسيق مع وزارة الثقافة والمعهد العالى للفنون الموسيقية، للمشاركة فى الاحتفال بعيد الفطر داخل الحدائق المتخصصة بالقاهرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، لـ"اليوم السابع" أن وزارة الثقافة وافقت على تقديم عروض لفرق الفنون الشعبية بالحدائق وأداء مسرحية للأطفال على مسرح الحديقة الدولية

واشار سلطان، إلى أن الحديقة الدولية سهدت عدة تطورات حيث تم إضافة 20 دورة مياه فى الحديقة لخدمة المترددين عليها مع تطوير الكافتريات الموجودة به، كما سيتم فتح الأجنحة الجديدة التى تم تطويرها فى العيد للزوار فى العيد.