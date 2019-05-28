عضو بنقابة البيطريين: 160 طبيبا بالشرقية لم يتقاضوا سوى 100 جنيه منذ 7 سنوات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنتى الثروة الحيوانية والنقابات الفرعية، إن 160 طبيب بيطرى بمحافظة الشرقية، لم يتقاضوا إلا 100 جنيه فقط، خلال مدة عملهم بالمديرية البيطرية بالزقازيق، والتى بلغت 7 سنوات، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء أزمتهم، تأكيدا على أحقيتهم فى التثبيت.

أوضح على، فى تصريحات لليوم السابع، أن تلك المجموعة تمثل المرحلة الرابعة التى أعلنت محافظة الشرقية عن حاجتها لهم، وتم تثبيت أول ثلاثة مراحل على الصناديق الخاصة، إلا أن المرحلة الرابعة تم الإعلان عنها قبل شهر إبريل 2012، وقدم بها 160 طبيب وطبيبة أوراقهم، وتم الإعلان عن أسمائهم قبل 30 أبريل 2012، بعد ذلك وقعوا العقود فى شهر مايو 2012، لافتا إلى أنه فى هذا التوقيت صدر قانون 19 لسنة 2012 وتضمن حظر التعاقد بعد 30 أبريل.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين: أن التعاقد تم مع الأطباء بـ100 جنيه، وطالبوا بحقهم فى التثبيت مثل باقى الدفعات، إلا أنه تم رفض طلبهم، استنادا على القرار، رغم أن المسابقة تم الإعلان عنها قبل صدور القرار، ومازالت المجموعة على رأس العمل، ويتم توزيعهم فى الوحدات والإدارات، ويوقعون حضور وانصراف، ولم يتقاضوا الـ100 جنيه خلال السبعة سنوات إلا مرة واحدة، مشيرا إلى أنه نظرا لاستمرار مشكلتهم تدخلت النقابة، وحركت دعوى أمام القضاء الإدارى لتثبيتهم، لأحقيتهم فى العمل، نظرا لوجودهم على رأس العمل لسنوات.