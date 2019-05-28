سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عباس: من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالمسار السياسى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:08 ص
عباس: من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالمسار السياسى الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، "وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز".

 

وأضاف عباس - في كلمة خلال حفل التكريم للمتبرعين لـ "مؤسسة محمود عباس"، الذي أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية - "قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 

وسلم الرئيس عباس دروعا تكريمية للمتبرعين من رجال الأعمال والمؤسسات، تقديرا لدورهم في دعم المؤسسة للقيام بواجباتها لمساندة الفلسطينيين في مخيمات الشتات واللجوء.

 

من جانبه، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الرئيس محمود عباس سيرأس وفد فلسطين في القمة العربية الطارئة التي دعت إليها السعودية يوم الخميس المقبل، والتي ستبحث التضامن مع المملكة جراء أي اعتداءات على أمنها ومنشآتها.

 

وفيما يتعلق بالقمة الاسلامية، أوضح الخالدي أن القضية الفلسطينية هي الملف الرئيسي على جدول أعمال القمة، والتي ستؤكد رفض جميع الاجراءات التي اتخذتها واشنطن حول القدس واللاجئين والاستيطان والجولان وأي إجراءات أو خطط من الممكن أن تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وأشار الخالدي إلى أن القمة الإسلامية ستطالب بتطبيق جميع قرارات مجلس الأمن وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما ستتطرق إلى القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب وأهمية دعم موازنة الحكومة الفلسطينية وتوفير شبكة الأمان المالية والتمكين الاقتصادي للسلطة الوطنية.

 

ونوه بعقد مؤتمر هام في نيويورك في 25 يونيو المقبل، لحشد الدعم المالي والتمويل لوكالة الاونروا، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستدعو كافة الدول الشقيقة والصديقة للمشاركة في هذا المؤتمر لما له من أهمية كبرى على صعيد مواصلة عملها وأداء دورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: دعوات إدارة ترامب لحل وكالة الغوث عدوان على حقوقنا الوطنية

انتخاب فلسطين للمرة الثانية على التوالى عضواً بالمكتب التنفيذى لاتفاقية "بازل"

فلسطين: تهديدات مبعوث ترامب بمجلس الأمن دفعت الدول للإصرار على حماية الأنروا

إسرائيل تضرب بمشاعر المسلمين عرض الحائط فى شهر رمضان.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى المبارك وتطرد المعتكفين بالقوة من باحاته.. الانتهاكات والحفريات أسفل أولى القبلتين عرض مستمر.. وخارجية فلسطين تطالب بتدخل دولى

سحورك عربى.. الصفيحة اليافاوية والمنقوشة أكلات على السحور فى فلسطين

"خارجية فلسطين" تطالب اليونسكو بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول حفريات الأقصى

الرئيس الفلسطينى

محمود عباس

فلسطين

الاونروا

القضية الفلسطينية

رام الله


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة