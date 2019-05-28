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ضبط وتحريز نصف طن مواد غذائية غير صالحه قبل ترويجها فى العيد بسوهاج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:43 ص
ضبط وتحريز نصف طن مواد غذائية غير صالحه قبل ترويجها فى العيد بسوهاج المضبوطات - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجه مكتب مراقبة الأغذية بطهطا شمال محافظة سوهاج، بإشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور سلامة الرشيدى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملة مكبرة على شوادر الحلوى المقامه بمدينه طهطا، وكذلك أماكن تداول وبيع المواد الغذائيه .

جاءت الحملة للتأكد من مدى صلاحيه ما هو معروض لجمهور المستهلكين للإستهلاك الأدمى من عدمه، وكذلك مدى إستيفاء تلك الأماكن للإشتراطات الصحيه الواجب توافرها من عدمه وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين، ومدى صلاحيه ما هو معروض لجمهور المستهلكين للاستهلاك الآدمى من عدمه .

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز 570 كيلو جرامات من المواد الغذائيه المتنوعة " حلوى فنضام وقوالب حلوى مجهولة المصدر ومضاف إليها الوان صناعيه غير صحيه، وكذلك كنافه وملبن متغير فى الخواص الطبيعيه وجميعها تعتبر غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين، وتحرير ثلاثه محاضر ضبط للكميات وقيدت تحت أرقام 4508 - 4509 - 45010 لسنه 2019 جنح قسم شرطه طهطا، وتم العرض على النيابه العامه وتم تحرير 5 محاضر جنحه شهادات صحية و8 محاضر نقص اشتراطات صحية ونظافه عامه.

ترأس الحملة عبد الرؤوف رشاد المغربى مراقب عام الأغذيه بمديرية الصحة بالإشتراك مع سعد سعيد أمين ومينا عادل فؤاد ووائل فريد أيوب مفتشى الأغذيه بطهطا، تنفيذا لخطه إداره مراقبه الأغذيه بالمديريه لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين .

 


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سوهاج

ضبط نصف طن مواد غذائية غير صالحة

مراقبة الاغذية بطهطا

وكيل وزارة الصحة بسوهاج


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