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صور.. مياه الدقهلية: توقف محطة قرية الكمال عن العمل بسبب عمليات التطهير

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:41 م
صور.. مياه الدقهلية: توقف محطة قرية الكمال عن العمل بسبب عمليات التطهير تكرار انقطاع مياه الشرب بقرية الكمال بالدقهلية
كتب: إسماعيل رفعت - الدقهلية: سارة الباز
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قال المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالدقهلية، إن قرية الكمال كانت مشكلتها مع المياه يوم الأحد الماضى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأنه فى شهر رمضان يزيد معدل الاستهلاك وكل ذلك عادى، لكن غير العادى أن الرى قد بدأت التطهير فى بحر طناح، فاضطرت محطة المياه للتوقف عن العمل؛ لأن التطهير يسبب عكارة فى المياه.
وأضاف نصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تواصل مع وكيل وزارة الرى بالمحافظة للتنسيق معنا في العمل، لكن لا يوجد أى مشكلة الآن، لأنه قد تم حلها منذ الأحد الماضى قبل أذان العصر، بمجرد توقف حفارات التطهير، وإعادة تشغيل محطة المياه، وجارى حاليًا إنشاء محطة إضافية لتحلية المياه سيتم تسليمها يوم 30 يونيو المقبل بحسب إفادة الجهاز التنفيذى للهيئة القومية للمياه والصرف الصحى، حيث إن القرية يتم تغذيتها حاليا من محطة مياه ميت فارس على بحر طناح، وتواصلت مع مدير عام منطقه مياه الشرب والصرف الصحى بتمى الأمديد وأكد أنه ليس لديه مشكلة فى قرية الكمال الآن".
 
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 انقطاع مياه الشرب بقرية الكمال بالدقهلية

 

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 انقطاع مياه الشرب 
 
 
 

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