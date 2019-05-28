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صور.. موظفو الصحة بأسيوط يرتدون جلابيب لرصد مخالفات المستشفيات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:20 م
صور.. موظفو الصحة بأسيوط يرتدون جلابيب لرصد مخالفات المستشفيات حملات مديرية الصحة
أسيوط هيثم البدرى
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تنكر موظفو الصحة بأسيوط ، بزى جلباب بلدى ، لرصد المخالفات داخل المستشفيات، وإحالة المخالفين إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم.

شارك فى الحملة المفاجئة على المستشفيات أعضاء المتابعة بالمديرية وهم كلا من القذافي عبدالرحمن مدير إدارة المتابعة وسالم هاشم محمد وهشام محمد محمود ومحمد محفوظ ومحمد عصام الدين، متنكرين في زى جلباب بلدى.

وزار موظفو الصحة مستشفيات منفلوط المركزي ومستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط ومستشفى القوصية المركزي وحميات القوصية ، والتى تم رصد عدد من المخالفات بهم.

يأتى ذلك فى اطار توجيه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة والتفتيش على المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على سير العمل وانتظامه وذلك بهدف إزالة جميع المخالفات وتلافي الملاحظات التي تم رصدها من خلال فرق الرصد والتفتيش وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه تم تنظيم عدة حملات مفاجئة بمشاركة أعضاء المتابعة بالمديرية "القذافي عبدالرحمن مدير إدارة المتابعة وسالم هاشم محمد وهشام محمد محمود ومحمد محفوظ ومحمد عصام الدين أعضاء لجنة المتابعة بالمديرية" متنكرين في زى جلباب بلدي وتم استهداف مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط ومستشفى القوصية المركزي وحميات القوصية واستكملت الحملة عملها في الفترة المسائية واستهدفت استقبال مستشفى أبوتيج المركزي ومستشفى أسيوط العام والنساء والتوليد والرمد بأسيوط وتم رصد العديد من المخالفات وتم اصلاحها على الفور وإحالة المخالفين إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم.

 

حملات مديرية الصحة (1)
حملات مديرية الصحة 
حملات مديرية الصحة (2)
حملات مديرية الصحة 
حملات مديرية الصحة (3)
حملات مديرية الصحة 
حملات مديرية الصحة (4)
حملات مديرية الصحة 
حملات مديرية الصحة (5)
حملات مديرية الصحة 
حملات مديرية الصحة (6)
حملات مديرية الصحة

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