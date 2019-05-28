سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. كثافات مرورية بكوبرى المطار اتجاه النزهة بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:40 م
صور.. كثافات مرورية بكوبرى المطار اتجاه النزهة بسبب تعطل أتوبيس نقل عام زحام مرورى بسبب أتوبيس معطل بكوبرى المطار
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ظهرت كثافات مرورية بمنزل كوبرى المطار اتجاه جوزيف تيتو بسبب أتوبيس نقل معطل بالطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من مصر الجديدة حتى النزهة و المطار و القادم من جوزيف تيتو اتجاه الكلية الحربية و نفق المرغنى، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، وسط انتشار الخدمات لسحب الكثافات.

 

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى بكوبرى المطار بأتوبيس معطل اتجاه محور جوزيف تيتو و و النزهة، تسبب فى كثافات مرورية ، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور وأمر بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

اتوبيس معطل
اتوبيس معطل

 

تعطل اتوبيس
تعطل اتوبيس

 

ونش لرفع الاعطال
ونش لرفع الاعطال

 

ونش مرورى
ونش مرورى

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 26 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

إشارة مرور.. تعرف على جوانب القيادة فى المسارات الواجب اتباعها للسائقين

رادار المرور يضبط 1652 لسيارات تسير بسرعات جنونية بطرق المحافظات

زحام مرورى بكوبرى المطار

محور جوزيف تيتو

كثافات مرورية بالنزهة

ادارة مرور القاهرة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة