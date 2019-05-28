صور.. كثافات مرورية بكوبرى المطار اتجاه النزهة بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بمنزل كوبرى المطار اتجاه جوزيف تيتو بسبب أتوبيس نقل معطل بالطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من مصر الجديدة حتى النزهة و المطار و القادم من جوزيف تيتو اتجاه الكلية الحربية و نفق المرغنى، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، وسط انتشار الخدمات لسحب الكثافات.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى بكوبرى المطار بأتوبيس معطل اتجاه محور جوزيف تيتو و و النزهة، تسبب فى كثافات مرورية ، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور وأمر بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



اتوبيس معطل



تعطل اتوبيس



ونش لرفع الاعطال