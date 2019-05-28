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صور.. عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات: الغش تراجع بين الطلاب

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:27 ص
صور.. عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات: الغش تراجع بين الطلاب عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات بالجامعة
الغربية محمد طارق
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تفقد الدكتور السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية بطنطا،عملية سير امتحانات نهاية العام الدراسى، وأكد على أنها تسير بهدوء وانضباط منذ بدايتها، ولم يتم رصد أى ظواهر سلبيه تؤثر على سيرها أو معوقات فى اللجان بشكل عام.
 
وأضاف "مزروع"، تراجع حالات الغش نتيجة لتعدد نماذج الامتحانات، والإلتزام بالقواعد والإجراءات التى أقرها مجلس الجامعة، التي من شأنها التصدى لحالات الغش بشكل حاسم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
 
وأكد على حرص إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور مجدى سبع، على ضرورة توفير التأمين اللازم للجان، وإتخاذ التدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء الامتحانات، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان،وتواجد استاذ المادة باللجان للرد علي استفسارات الطلاب.
 
عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات بالجامعة (1)
عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات 

عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات بالجامعة (2)
عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات

عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات بالجامعة (3)
عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات 

عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات بالجامعة (4)
عميد التربية النوعية بطنطا يتفقد سير الإمتحانات 

 


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