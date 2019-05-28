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صور.. شلل فى هولندا بسبب إضراب هيئات النقل العام والمواطنين يلجأون للدراجات

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:30 م
صور.. شلل فى هولندا بسبب إضراب هيئات النقل العام والمواطنين يلجأون للدراجات إضراب فى هولندا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أصيبت شوارع ومطارات هولندا، اليوم الثلاثاء بالشلل التام ، لتظهر الشوارع خاوية إلا من الدراجات التى لجأ إليها المواطنين بسبب هذا الإضراب، كما ألغت السلطات بمطار "سخيبول" بالعاصمة الهولندية أمستردام حوالى 80 رحلة جوية؛ بسبب إضراب النقل العام فى جميع أنحاء البلاد.

 

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن سلطات المطار حذرت الركاب من إمكانية حدوث تأخيرات بسبب اضطراب حركة النقل الناجمة عن تراجع عدد القطارات التى يتم تشغيلها بين المطار وأمستردام إلى 4 قطارات فقط فى الساعة بدلا من 25 قطارا.

 

وكانت النقابات العمالية قد دعت إلى تنظيم إضراب لمدة يوم واحد، كجزء من حملة ضد رفع سن التقاعد إلى 67 عاما، ما أدى إلى وقف حركة معظم الحافلات والقطارات والترام والعبارات.

إعلان الإضراب فى محطات القطارات
إعلان الإضراب فى محطات القطارات

 

الدراجات
الدراجات

 

اللجوء إلى الدراجات
اللجوء إلى الدراجات

 

انتشار الدراجات
انتشار الدراجات

 

جانب من الإضراب
جانب من الإضراب

 

محطات القطار الخاوية
محطات القطار الخاوية

 

محطات القطار خاوية
محطات القطار خاوية

 

محطات القطار فى هولندا
محطات القطار فى هولندا

 

مواطنون يلجأن إلى الدراجات
مواطنون يلجأن إلى الدراجات

 


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