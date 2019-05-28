صور.. تنفيذ 82 قرار إزالة للتعديات على المصارف الزراعية بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير للإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، أنه تم تنفيذ 82 قرار إزالة للتعديات المقامة على المصارف الزراعية، وذلك استمرارًا للحملة المكبرة لتنفيذ قرارات إزالة المخالفات والتعديات بزمام الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة وبالتنسيق مع مديريه أمن البحيرة .

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على مصرف طرد البوصيلى بمساحه 2104 متر مربع عبارة عن زراعات وتشوينات أخشاب، و16 قرار ازالة على مصرف عمومى البستان ومصرف 3/2 بمساحة 4072 متر، و9 قرارات ازالة على مصرف جبارس الغربى بمساحة 608 مترا مسطحا عبارة عن مبانى وعشش.

وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء حملة الازالات المكبرة و تفعيلاً لبرنامج تنفيذ قرارات الإزالات للمخالفات والتعديات على حرم المصارف بزمام الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة بتنفيذ 31 قرار إزالة على مصارف الشماسمة العمومى و حوض المحيط و حوش السباخ و العرضى بمساحة 3922 متر مربع عبارة عن مبانى وأسوار وتشوينات وعشش وحظائر.

وعلى مدار اسبوع متواصل و تفعيلاً للحملة المكبره لتنفيذ قرارات الازالة بزمام الإدارة وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة وبالمعدات الذاتية للإدارة تم تنفيذ 16 قرار إزالة على مصرف كفر الدوار بمساحة 6290 متر مربع عبارة عن مبانى وزراعات وردم وتشوينات.



















