صور.. تسليم 3 كئوس و37 ميدالية ذهبية وفضية لذوى الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عبر الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بحصول منتخبات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ للطلاب لذوى الإعاقة السمعية والذهنية، بنين وبنات، بمدارس التربية الخاصة على بطولة الجمهورية فى "ألعاب كرة القدم الخماسية، وألعاب القوى وتنس الطاولة والمسرح"، التى أقيمت بالمدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية ،خلال الفترة من 19 مايو وحتى 25 مايو الجاري، مؤكداً دعمه للتعليم بالمحافظة بقيادة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والمسئولين والعاملين بالتربية الخاصة ،وتوجيه التربية الرياضية بالمديرية.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن حصول الطلاب على الكئوس والميداليات، جاء لدعم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، للتربية والتعليم، مشيرة إلى أن فرق مدارس الأمل للصم حصلت على عدد من المراكز على مستوى الجمهورية، منهم الطالب سمير أسامه عبدالحليم، حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ألعاب القوى،"عدو100 متر ،وفى نفس اللعبة حصلت الطالبة أمل محمد أحمد الجندي، على الميدالية الذهبية ، كما حصل الطالب إبراهيم على عطية الشربينى، على الميدالية البرونزية فى لعبة تنس الطاولة، كما حصل فريق كرة القدم خماسى على كأس التربية والتعليم والتعليم الفني، و10 ميداليات برونزية ،كما حصل فريق مدرسة أمل منية المرشد التابعة لإدارة مطوبس التعليمية،على المركز الثالث جمهوري، و10 ميداليات برونزية فى مسابقة المسرح.

وأضافت وكيل الوزارة،كما حصل طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية على عدد من الميداليات، منهم حصول الطالبة منة أحمد سعيد عمر ، على الميدالية الذهبية100 متر عدو بنات، والطالبة شيماء السعيد يوسف ، حصلت على الميدالية البرونزية 200 متر عدو للبنات، كما فاز فريق طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية على كأس التربية والتعليم والتعليم الفني، و10 ميداليات فضية لفوزهم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية .

يذكر أن وفد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ترأسه سامى سعاده إسماعيل، منسق عام الأنشطة بالمديرية، وضم الوفد كلا من إبراهيم عرفه محمد بلتاجى ، ورمضان إبراهيم عبدالحميد ،وساره بدر محمد، وعزة أبو راجح الصباغ، وأمل محمد النجار، وصفوت عبدالله متولى، وبشرى مصطفى المصري، وأحمد عبدالله حموده.



حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية



حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية



حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية



حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية



حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية



حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية



حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية