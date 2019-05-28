سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تسليم 3 كئوس و37 ميدالية ذهبية وفضية لذوى الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:25 م
صور.. تسليم 3 كئوس و37 ميدالية ذهبية وفضية لذوى الاحتياجات الخاصة بكفر الشيخ الفائزين ببطولة الألعال الخماسية بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

عبر الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بحصول منتخبات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ للطلاب لذوى الإعاقة السمعية والذهنية، بنين وبنات، بمدارس التربية الخاصة على بطولة الجمهورية فى "ألعاب كرة القدم الخماسية، وألعاب القوى وتنس الطاولة والمسرح"، التى أقيمت بالمدينة الشبابية بأبى قير بمحافظة الإسكندرية ،خلال الفترة من 19 مايو وحتى 25 مايو الجاري، مؤكداً دعمه للتعليم بالمحافظة بقيادة الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والمسئولين والعاملين بالتربية الخاصة ،وتوجيه التربية الرياضية بالمديرية.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن حصول الطلاب على الكئوس والميداليات، جاء لدعم الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، للتربية والتعليم، مشيرة إلى أن فرق مدارس الأمل للصم حصلت على عدد من المراكز على مستوى الجمهورية، منهم الطالب سمير أسامه عبدالحليم، حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية فى ألعاب القوى،"عدو100 متر ،وفى نفس اللعبة حصلت الطالبة أمل محمد أحمد الجندي، على الميدالية الذهبية ، كما حصل الطالب إبراهيم على عطية الشربينى، على الميدالية البرونزية فى لعبة تنس الطاولة، كما حصل فريق كرة القدم خماسى على كأس التربية والتعليم والتعليم الفني، و10 ميداليات برونزية ،كما حصل فريق مدرسة أمل منية المرشد التابعة لإدارة مطوبس التعليمية،على المركز الثالث جمهوري، و10 ميداليات برونزية فى مسابقة المسرح.

وأضافت وكيل الوزارة،كما حصل طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية على عدد من الميداليات، منهم حصول الطالبة منة أحمد سعيد عمر ، على الميدالية الذهبية100 متر عدو بنات، والطالبة شيماء السعيد يوسف ، حصلت على الميدالية البرونزية 200 متر عدو للبنات، كما فاز فريق طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية على كأس التربية والتعليم والتعليم الفني، و10 ميداليات فضية لفوزهم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية .

يذكر أن وفد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ترأسه سامى سعاده إسماعيل، منسق عام الأنشطة بالمديرية، وضم الوفد كلا من إبراهيم عرفه محمد بلتاجى ، ورمضان إبراهيم عبدالحميد ،وساره بدر محمد، وعزة أبو راجح الصباغ، وأمل محمد النجار، وصفوت عبدالله متولى، وبشرى مصطفى المصري، وأحمد عبدالله حموده.

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (1)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية

 

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (2)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية

 

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (3)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية

 

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (4)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية

 

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (5)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية

 

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (6)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية

 

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (7)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية 

 

حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية (8)
حصول طلاب كفر الشيخ على الميداليات المتعددة في بطولة الجمهورية

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعليم الإسكندرية تحصد 4 ميداليات ببطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

تنظيم أول دورى للألعاب الإلكترونية بمصر منتصف أغسطس المقبل

طلاب المدرسة الفكرية بالعريش يحققون مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى

صور.. طلاب الصم بأسوان يحصد المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تصحيح إجابات طلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات وكنترول الإعدادية

3 نصائح من تعليم كفر الشيخ لطلاب الصف الأول الثانوى قبل الامتحانات ..تعرف عليها

كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

ذوى الاحتياجات الخاصة

ذوى الاعاقات السمعية والذهنية

بطولة الجمهولة فى الالعاب الخماسية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة