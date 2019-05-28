صور.. إزالة مدابغ سور مجرى العيون بعد انتهاء المهلة لبدء التطوير

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى مصر القديمة، حملة مكبرة بقيادة اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة مدابغ سور مجرى العيون، وذلك بعد إنتهاء المهلة الخاصة بإجراءات نقل المدابغ لمدينة الروبيكى والحصول على التعويضات.

وأعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتهاء المهلة المقررة لأصحاب المدابغ بالمنطقة المحيطة بسور مجرى العيون بمصر القديمة، مطالبا أصحاب المدابغ سرعة تسليم وإخلاء المدابغ والحصول على التعويضات التى تقدمها المحافظة والنقل إلى مدينة الروبيكى الصناعية.

وأكد نائب محافظ القاهرة، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والنهوض بصناعة الجلود وتطوير المهنة وتطوير سور مجرى العيون، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عدة قرارات إزالة لبعض المدابغ وتم قطع المرافق عنها للبدء فى أعمال التطوير.