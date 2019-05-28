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صحيفة إيطالية: عقد مؤتمر فى روما حول الاكتشافات الحديثة للآثار المصرية

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:44 ص
صحيفة إيطالية: عقد مؤتمر فى روما حول الاكتشافات الحديثة للآثار المصرية اثار مصرية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "أبيتارى روما" الإيطالية، إنه سيعقد مؤتمر بمقر هيئة الإشراف على الآثار والفنون الإيطالية فى قصر باتريزى كليمنتى حول مصر والمقابر التى تم اكتشافها مؤخرا، مشيره إلى أنه سيتم عقد المؤتمر الخميس 30 مايو الجارى.

وأشادت الصحيفة بعلماء الآثار المصريين بالاكتشافات الحديثة للآثار المصرية التى تنفذ كل شهر فى الصحراء، والتى كانت آخرها فى فبراير 2019 ، حيث تم اكتشاف مقبرة قديمة فيها ما لا يقل عن 40 تابوتا يحتوى على موميات .

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف مجموعة من المقابر على بعد حوالى 150 ميلا جنوب القاهرة بالقرب من النيل، حيث قام علماء التاريخ بتأريخ المقابر إلى 2300 قبل الميلاد تشمل الاكتشافات من المقابر الموجودة تحت الأرض، وآثارا ثمينة آخرى تضم أكثر من 1000 تمثال .


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