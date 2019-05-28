سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شريف أبو النجا عن إعلان 57357: المستشفى مادفعتش ولا جنيه

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:36 م
شريف أبو النجا عن إعلان 57357: المستشفى مادفعتش ولا جنيه شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357
إضافة تعليق

أكد الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، أن إعلان مستشفى 57357 هذا العام هو قرار من شركة كابسى، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا ينتووا أن ينفذوا أى إعلانات هذا العام، قائلا: "المستشفى مادفعتش ولا جنيه"، وفقا لما أعلنه عبر صفحته بفيس بوك.

 

وقال الدكتور أبو النجا عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: "احنا السنة دى ماكناش ناويين نعمل إعلانات جديدة غير الإعلانات اللى بنعملها بجهودنا الذاتية بفريق المستشفى، شركة كابسى المحترمين قررو يجبروا بخاطر المستشفى وأطفالها وقرروا يعملوا الإعلان بتاع كل سنة، المستشفى مادفعتش ولا جنيه".

 

وتابع: "يمكن يكون محمد منير اتفق معاهم أنه يقف جنب ولاد ٥٧ وهما يساعدوه مع ولاد بلده فى مستشفى الأورام، الخير مابيجبش غير الخير، حركة ذكية، والله أنا ماعرف إيه اللى حصل بالظبط بس اللى أنا متأكد منه أنهم أجدع من بعض، شكرا كابسى، شكرا محمد منير".

 

 

 


إضافة تعليق

اليوم السابع بلس

شريف أبو النجا

مستشفى 57357

محمد منير

مستشفى سرطان الاطفال


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة