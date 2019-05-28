شريف أبو النجا عن إعلان 57357: المستشفى مادفعتش ولا جنيه

أكد الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، أن إعلان مستشفى 57357 هذا العام هو قرار من شركة كابسى، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا ينتووا أن ينفذوا أى إعلانات هذا العام، قائلا: "المستشفى مادفعتش ولا جنيه"، وفقا لما أعلنه عبر صفحته بفيس بوك.

وقال الدكتور أبو النجا عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: "احنا السنة دى ماكناش ناويين نعمل إعلانات جديدة غير الإعلانات اللى بنعملها بجهودنا الذاتية بفريق المستشفى، شركة كابسى المحترمين قررو يجبروا بخاطر المستشفى وأطفالها وقرروا يعملوا الإعلان بتاع كل سنة، المستشفى مادفعتش ولا جنيه".

وتابع: "يمكن يكون محمد منير اتفق معاهم أنه يقف جنب ولاد ٥٧ وهما يساعدوه مع ولاد بلده فى مستشفى الأورام، الخير مابيجبش غير الخير، حركة ذكية، والله أنا ماعرف إيه اللى حصل بالظبط بس اللى أنا متأكد منه أنهم أجدع من بعض، شكرا كابسى، شكرا محمد منير".